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رياضة
الأحد 31/مارس/2019 - 01:48 م

محمد صلاح يسعى لكسر صيامه التهديفي بالبريميرليج

محمد صلاح
محمد صلاح
وكالات
dostor.org/2573558

.تتجه أنظار الملايين من عشاق الساحرة المستديرة، اليوم الأحد، صوب ملعب "أنفيلد" الذي سيكون مسرحا للقاء المرتقب بين ليفربول وضيفه توتنهام، ضمن الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل فريق ليفربول هذه المباراة تحت ضغط كبير، بعد انتزاع فريق مانشستر سيتي صدارة الدوري منه، فلا بديل عن الفوز بالنسبة للريدز لمواصلة المنافسة على لقب البريميرليغ الغائب عن خزائنه منذ أكثر من 18 عاما، بالرغم من صعوبة المهمة.

ويعول جماهير ليفربول كثيرا على عودة نجمه المصري محمد صلاح إلى مستواه، الذي أظهره في بداية الموسم الجاري، وطوال الموسم الماضي عندما توج هدافا للبريميرليج، وأفضل لاعب فيه.

ويعاني النجم من عقم تهديفي على مدار 5 مباريات، فلم يسجل أي هدف منذ التاسع من فبراير الماضي، عندما اختتم ثلاثية الريدز في شباك بورنموث (3-0) في الدوري الإنجليزي.

وسجل محمد صلاح 17 هدفا في الموسم الحالي للدوري، ويتقاسم مركز الوصافة في قائمة الهدافين مع كل من زميله في فريق ليفربول المهاجم السنغالي ساديو ماني، وغريمه في لقاء اليوم الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام، والغابوني بيير-إيميريك أوباميانغ، مهاجم أرسنال.

بينما يتربع الأرجنتيني سيرخيو أجويرو على عرش صدارة هدافي البريميرليج، برصيد 19 هدفا.

وبدروه، يحتل ليفربول مركز الوصافة في الدوري، برصيد 76 نقطة، خلف مانشستر سيتي.

في المقابل، يشغل توتنهام المركز الثالث، برصيد 61 نقطة، ويصارع الثلاثي مانشستر يونايتد وأرسنال وتشيلسي على حق المشاركة في دوري أبطال أوروبا، خلال الموسم المقبل.

يذكر أن مباراة الدور الأول انتهت بفوز ليفربول على توتنهام في عقر داره، بهدفين مقابل هدف واحد.

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