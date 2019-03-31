7 سنوات مشددة لـ3 متهمين قتلوا عامل في الدرب الأحمر

قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 7 سنوات لثلاثة متهمين قتلوا عامل بسبب خلافات مالية بينهم في الدرب الأحمر.



وتبين من قرار الإحالة قيام المتهمين "سيد.م" و"غنام.ك" و"فايز.م" بقتل المجني عليه؛ بسبب خلافات مالية بينهم وتبين أن المتهمين ذهبوا إلى مسكن المجني عليه وانقضوا عليها وشلوا حركته، وطوقوا يديه بحبل جاذبين طرفيه، قاصدين إنهاء حياته حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.



وكان قسم شرطة الدرب الأحمر تلقى بلاغًا بوفاة المجني عليه، وبالانتقال لمكان الواقعة، وبالتحريات والبحث تم التوصل المتهمين الثلاثة، وضبطهم واعترفوا بالواقعة، وبحيازتهم سلاح ناري، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.