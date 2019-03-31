عمومية "كفر الزيات" توافق على توزيع كوبون نقدي بواقع 2.3 جنيه للسهم

وافقت الجمعية العامة العادية لشركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، على توزيع كوبون نقدي على المساهمين بواقع 2.3 جنيه لكل سهم عن أرباح العام الماضي.



وأضافت الشركة في بيان للبورصة، اليوم الأحد، أن الجمعية اعتمدت القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ديسمبر الماضي، والتصديق على تقرير مجلس الإدارة بشأن نشاط الشركة، وإخلاء مسئولية المجلس عن الفترة.



كما وافقت على عقود المعاوضة التي تمت خلال العام الماضي، والترخيص بإبرام عقود معاوضة مع الأطراف ذوي العلاقة عن السنة الحالية، وتم اعتماد التعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة.

ووافقت الجمعية على أضافة مودا جديدة للنظام الأساسي للشركة لإثابة وتحفيز المديرين والعاملين، التي تنص على تعديل المادة رقم 58 مكرر.



وسجلت الشركة صافي ربح بلغ 61.11 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية ديسمبر 2018، مقابل 48.4 مليون جنيه أرباح خلال 2017.