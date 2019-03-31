"البؤساء" على مسرح ثقافة الزقازيق

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، تقديم عروض الفرق المسرحية بفرع ثقافة الشرقية، فبدأت فرقة الزقازيق القومية عرض "البؤساء" تأليف فيكتور هوجو، وإعداد عماد حمدي، تأليف موسيقي وألحان محمد البرماوي، توزيع وهندسة صوت مينا منجي، تعبير حركي أحمد سعيد، ديكور شادي شاكر، استايلست حسام عبد الحميد، إضاءة عمرو عفر، مؤثرات بصرية محمد وجدي، مخرج منفذ عمر وفيق، إخراج محمد العدل.



تدور فكرة العرض حول قصة بطل جان بلجان فى مرحلة كان محكوم عليه بالسجن لمدة 25 عام فى فرنسا فى مطلع الثورة الفرنسية بموجتها الأولى والثانية ويتناول العرض قصة حياته بالتوازي مع الأحداث المصاحبة، العرض درامي تراجيدي غنائي يقدمه الفريق بأداء تمثيلي كلاسيكي ملحمي.