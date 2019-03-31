ندوة تثقيفية حول مشكلات الزواج المبكر وحقوق المرأة في الفيوم

شهد المهندس حسن صفوت موافي السكرتير العام المساعد لمحافظ الفيوم، نيابة عن اللواء عصام سعد المحافظ، الندوة التثقيفية التي نظمتها وحدة تكافؤ الفرص المعنية بشئون المرأة، حول مشكلات الزواج المبكر وحقوق المرأة، وذلك بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة.



ذلك بحضور الأستاذة ليلى طه قاسم مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم، والدكتورة شيرين فتحى ممثلة عن مديرية التضامن الاجتماعى، وفضيلة الشيخ محمود على محمد، والأستاذة رانيا حسن مدير وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة.



تم خلال الندوة إلقاء الضوء على عدد من القضايا المتعلقة بالمرأة، مثل الزواج المبكر والصحة الإنجابية وغيرها، وقامت وحدة مدير وحدة تكافؤ الفرص بالتعريف بالوحدة ودورها وأهدافها، كما استعرضت مقرر فرع المجلس القومى للمرأة إنجازات الفرع ودوره فى رعاية السيدات وتوعيتهن بحقوقهن وقضاياهن المختلفة، فضلًا عن توفير فرص العمل بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للسيدات المعيلات وغير القادرات، كما تطرقت ممثلة مديرية التضامن الاجتماعى إلى أحدث برامج الوزارة مثل مبادرة 2 كفاية التى بدأ تنفيذها بالفيوم فى شهر يناير الماضى وتم من خلالها تنفيذ 93 ندورة توعوية استهدفت 9300 سيدة، وتنظيم 60 ألف زيارة لطرق الأبواب بهدف التعريف بالمبادرة، وبرنامج "فرصة" الذى بدأ تطبيقه بشكل تجريبى بمحافظة الفيوم فقط واستهدف 50 أسرة بقرى الروضة ومنشاة الجمال والسليين، حيث يتم منح كل أسرة 4 رؤوس من الماعز.



ومن جهته نقل سكرتير عام المحافظة المساعد إلى جميع الحضور تحيات اللواء عصام سعد محافظ الفيوم وتهنئته لجميع الأمهات بعيد الأم، وأكد على أهمية الاستفادة من موضوعات الندوة لأنها تلقى الضوء على عدة جوانب هامة تتعلق بحياة المجتمع بأكمله وليس المرأة فقط، مشيرًا أن الدولة ممثلة فى القيادة السياسية والحكومة تسعى إلى النهوض بالمرأة فى جميع المجالات وتوفير سبل الحياة الكريمة للسيدات المعيلات وغير القادرات، كما تحظى المرأة بمزايا هامة فى الحياة السياسية.



وشدد سكرتير عام المحافظة المساعد على ضرورة الإخلاص والتفانى فى العمل والاستفادة من الفرص المتاحة وتنمية القدرات الذاتية، لأن ذلك يصب فى مصلحة العمل والوصول إلى أفضل المراكز، مشيرًا إلى ضرورة تضافر جميع الجهات وتوحيد الجهود للوصول إلى التنمية الشاملة.

