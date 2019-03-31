القاهرة : الأحد 31 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
01:49 م

المتحدث باسم الوزراء: إقبال عالمي على شراء بيانات مزايدة البحث واستكشاف البترول بالبحر الأحمر
11:13 ص

فاروس تتوقع تثبيت أسعار الفائدة حتى سبتمبر
06:41 م

مشاهدة مباراة الاهلى والزمالك بث مباشر اليوم السبت
02:12 م

بث مباشر الأهلي والزمالك بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بدون تقطيع
10:13 م

بث مباشر لمباراة القمة بين الأهلى و الزمالك 2019
02:29 ص

تحذير هام من وزارة الهجرة للمصريين بالكويت
01:34 ص

المغرب والأدرن يؤكدان دعم الشعب الفلسطينى
12:35 ص

المحكمة الأمريكية تبرئ السودان من التورط بتفجير المدمرة كول
12:15 ص

مرشح المعارضة لبلدية أنقرة: فوزى المحقق دفع أردوغان للجنون
05:35 م

بث مباشر مباراة مصر ونيجيريا مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا رابط مباراة مصر ونيجيريا
12:28 م

وقفات احتجاجية بسوريا تنديدًا بقرار ترامب بشأن الجولان
08:05 م

مخبول تركيا.. «نيويورك تايمز» تفضح خطط أردوغان لهدم ميدان «تقسيم» انتقامًا من الثورة
محافظات
الأحد 31/مارس/2019 - 01:41 م

ندوة تثقيفية حول مشكلات الزواج المبكر وحقوق المرأة في الفيوم

ندوة تثقيفية حول
الفيوم - مصطفي عبدالله العصيدي
dostor.org/2573539

شهد المهندس حسن صفوت موافي السكرتير العام المساعد لمحافظ الفيوم، نيابة عن اللواء عصام سعد المحافظ، الندوة التثقيفية التي نظمتها وحدة تكافؤ الفرص المعنية بشئون المرأة، حول مشكلات الزواج المبكر وحقوق المرأة، وذلك بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة.

ذلك بحضور الأستاذة ليلى طه قاسم مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم، والدكتورة شيرين فتحى ممثلة عن مديرية التضامن الاجتماعى، وفضيلة الشيخ محمود على محمد، والأستاذة رانيا حسن مدير وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة.

تم خلال الندوة إلقاء الضوء على عدد من القضايا المتعلقة بالمرأة، مثل الزواج المبكر والصحة الإنجابية وغيرها، وقامت وحدة مدير وحدة تكافؤ الفرص بالتعريف بالوحدة ودورها وأهدافها، كما استعرضت مقرر فرع المجلس القومى للمرأة إنجازات الفرع ودوره فى رعاية السيدات وتوعيتهن بحقوقهن وقضاياهن المختلفة، فضلًا عن توفير فرص العمل بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للسيدات المعيلات وغير القادرات، كما تطرقت ممثلة مديرية التضامن الاجتماعى إلى أحدث برامج الوزارة مثل مبادرة 2 كفاية التى بدأ تنفيذها بالفيوم فى شهر يناير الماضى وتم من خلالها تنفيذ 93 ندورة توعوية استهدفت 9300 سيدة، وتنظيم 60 ألف زيارة لطرق الأبواب بهدف التعريف بالمبادرة، وبرنامج "فرصة" الذى بدأ تطبيقه بشكل تجريبى بمحافظة الفيوم فقط واستهدف 50 أسرة بقرى الروضة ومنشاة الجمال والسليين، حيث يتم منح كل أسرة 4 رؤوس من الماعز.

ومن جهته نقل سكرتير عام المحافظة المساعد إلى جميع الحضور تحيات اللواء عصام سعد محافظ الفيوم وتهنئته لجميع الأمهات بعيد الأم، وأكد على أهمية الاستفادة من موضوعات الندوة لأنها تلقى الضوء على عدة جوانب هامة تتعلق بحياة المجتمع بأكمله وليس المرأة فقط، مشيرًا أن الدولة ممثلة فى القيادة السياسية والحكومة تسعى إلى النهوض بالمرأة فى جميع المجالات وتوفير سبل الحياة الكريمة للسيدات المعيلات وغير القادرات، كما تحظى المرأة بمزايا هامة فى الحياة السياسية.

وشدد سكرتير عام المحافظة المساعد على ضرورة الإخلاص والتفانى فى العمل والاستفادة من الفرص المتاحة وتنمية القدرات الذاتية، لأن ذلك يصب فى مصلحة العمل والوصول إلى أفضل المراكز، مشيرًا إلى ضرورة تضافر جميع الجهات وتوحيد الجهود للوصول إلى التنمية الشاملة.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

حريق بفناء متحف أحمد عرابى بالشرقية

منذ أقل من شهر

إزالة عقارين في السويس لخطورتهما على المواطنين

منذ أكثر من شهرين

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس لجلسة 31 يناير

منذ 3 شهر

وكيل تعليم دمياط يفعل برنامج "المعلمون أولا"

منذ 4 شهر

محمد فكرى.. جندى مجهول فى حادث قطار «تفهنا العزب»

منذ 4 شهر

محافظ الغربية: أعلن جدول زياراتى لإجبار المسئولين على تنظيف الشوارع وحل المشكلات

الآن

السيسي يصل تونس للمشاركة في القمة العربية

غدًا.. صرف معاشات أبريل من ماكينات الصرف الآلية

السيسى يغادر القاهرة متوجها إلى تونس للمشاركة فى القمة العربية

بدء التصويت فى الانتخابات الرئاسية بأوكرانيا

ads
الأكثر قراءة

زوجة أحمد الفيشاوي ندى الكامل تكشف سر قرار طلاقهما

عصام عبد الفتاح يدافع عن حكم القمة 117

كشف تفاصيل طلاق بسمة وعمرو حمزاوي في السفارة المصرية بأمريكا

سمية الخشاب تفجر 5 مفاجآت عن علاقتها بـ "أحمد سعد"

ألبومات الصور

منتخب جامعة الوادى الجديد يصعد للدور النهائى بدورى ألعاب الجنوب

صالون حمدى بخيت يناقش دور مصر فى رئاسة الاتحاد الإفريقى 2019

غرفة عمليات كفر الشيخ: 4 بلاغات لانقطاع الكهرباء

بالصور.. انسداد خطوط الصرف الصحى بعدد من مراكز كفر الشيخ

رياضة

ريال مدريد يضم "جوهرة كرة القدم" في البيرو

مدرب رجال طائرة الأهلي يعلن قائمة الفريق لبطولة إفريقيا

عصام عبد الفتاح يدافع عن حكم القمة 117

نجم الساعة

بوروسيا دورتموند ينفي اقتراب سانشو من الانتقال لمانشستر يونايتد

الأكثر قراءة

زوجة أحمد الفيشاوي ندى الكامل تكشف سر قرار طلاقهما

عصام عبد الفتاح يدافع عن حكم القمة 117

كشف تفاصيل طلاق بسمة وعمرو حمزاوي في السفارة المصرية بأمريكا

سمية الخشاب تفجر 5 مفاجآت عن علاقتها بـ "أحمد سعد"

الرئيس نيوز

برلماني: الحكومة لم تلتزم بتوجيهات الرئيس بتغيير قانون الأحوال الشخصية

وزير التموين: "لما سعر اسلع بيرتفع نصف جنيه الرئيس بيسألنى ليه"

أقصت 12 منافسًا في "سنة أولى سياسة".. المحامية زوزانا كابوتوفا أول رئيسة لسلوفاكيا

تفاصيل ضبط رجل أعمال مقرب من بوتفليقة قبل هربه إلى تونس

الملك سلمان: نرفض أي إجراءات من شأنها المساس بسيادة سوريا على الجولان

كشكول

بالصور.. التصفيات النهائية لمسابقة تحدي القراءة العربي بالتعليم

بالصور.. "عروس" بالمدارس الثانوية تثير الجدل في التواصل الاجتماعي

بدر عبد العاطى : نسعى للاستفادة من النموذج الألماني في التعليم الفني

عبد الغفار: تمويل المشروعات البحثية المساهمة في حل مشكلات المجتمع

"صيدلة النهضة" تفوز بجائزة أحسن بوستر بمؤتمر الأبحاث الطلابية SRS 2019

الأمصار

ماني عن محمد صلاح: أعلم أنه حزين وأتوعد بعودة ابتسامته مجددا

الصين.. نمو نشاط المصانع بعد انكماش 4 أشهر

اليمن.. اشتباكات عنيفة شمال الضالع و"الحوثي" يحشد

الأمين العام للأمم المتحدة: ندعم وحدة العالم العربي

السودان ينتفض ضد مضاربي العملة بالسجن 10 سنوات

مرايا الابداع

الكاتب نهاد شريف

من فن الموال

ads
منوعات

دراسة تكشف مزايا جديدة للقهوة

تطبيق إلكتروني للتنبؤ بمن يحاولون التهرب من الحميات الغذائية

بسبب الحساسية.. شركة الطيران الكورية تتوقف عن تقديم الفول السوداني

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ دور العلوم الإنسانية فى مواجهة الإرهاب بـ"آداب طنطا"

المزيد
الصحة

تناول الأدوية في أوقات ثابتة يوميًا قد يحد من انتشار السرطان

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎