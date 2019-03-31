الملا: الكوادر البشرية الركيزة الأساسية لاستدامة انطلاق قطاع البترول

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية تنمية الكوادر البشرية باعتبارها الركيزة الأساسية لاستدامة انطلاق قطاع البترول وتقدمه وتحقيق طموحه نحو الاستفادة المثلى من العنصر البشري، كونه الأساس في نجاح أي منظومة عمل.



جاء ذلك خلال متابعة وزير البترول لنتائج أعمال فريق عمل البرنامج الثالث، الذي يهدف إلى تعظيم الاستفادة المثلى من العنصر البشرى بالقطاع وتطوير ورفع كفاءة العاملين، ووضع نظم حديثة وعملية لإدارة الموارد البشرية.



وأشار الملا، في بيان للوزارة اليوم الأحد، إلى نجاح فريق عمل البرنامج الثالث لتنمية الكوادر البشرية في إطار برنامج التطوير والتحديث في إنشاء قاعدة بيانات موحدة ومحدثة لجميع العاملين بقطاع البترول تساعد على اكتشاف قدراتهم والعمل على تطوير ورفع كفاءتهم لتواكب احتياجات سوق العمل البترولي، وتكون بمثابة خريطة طريق تدعم اتخاذ القرارات للاستفادة المثلى من الثروة البشرية داخل القطاع، وهو ما يحقق في النهاية الاستغلال الأمثل لثروات مصر البترولية.



واستعرض فريق عمل البرنامج أهم نتائج الأعمال التي تحققت في برنامج خطة عمل الموارد البشرية، وأبرزها إنشاء قاعدة بيانات حديثة وموحدة ومترابطة لجميع العاملين بالقطاع وربطها بالوزارة وهيئة البترول والشركات القابضة والشركات التابعة لهم، مما يقدم صورة واضحة وشاملة تساعد على دعم اتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب.



وأوضح الفريق أنه تم تحليل بيانات الموارد البشرية بالقطاع للوقوف على نقاط القوة والقصور وتحديد الفرص والمخاطر لإعداد خطط العمل الفعالة لكافة الشركات لتحسين أدائها في ضوء استراتيجية القطاع، كما تم تحليل الوصف الوظيفي لتتضمن مؤشرات قياس الأداء وتحديد الاحتياجات التدريبية والكفاءات المطلوبة لشغل الوظائف، وإصدار توصيات لكل شركة بالقطاع للبدء في وضع استراتيجية لإدارة الموارد البشرية بها ووضع خطة عمل لضمان تنفيذ هذه التوصيات.