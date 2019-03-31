إصابة 4 أشخاص إثر خروج قطار عن مساره في الهند

أصيب أربعة أشخاص اليوم الأحد، في ولاية "بيهار" شرقي الهند؛ إثر خروج قطار عن مساره.



وذكرت قناة إن دي تي في الإخبارية الهندية، أن الحادث وقع في حوالي الساعة 9:45 من صباح اليوم بالتوقيت المحلي؛ جراء خروج 13 عربة من عربات القطار عن مسارها ؛ دون أن يسفر ذلك عن وقوع وفيات، ولم يتم التحقق بعد من السبب وراء وقوع الحادث، ولا تزال عمليات الإغاثة والإنقاذ جارية.



يذكر أن 6 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب 36 آخرون بجروح الشهر الماضي في الولاية نفسها؛ جراء خروج قطار كان متجها إلى العاصمة الهندية (نيودلهي) عن مساره.