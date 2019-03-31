السجن ٥ سنوات وغرامة مليون جنيه لشقيقين لتنقيبهما عن آثار بالبدرشين

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس غيابيًا لمتهمين بالسجن ٥ سنوات وغرامة مليون جنيه، وحضوريًا لأربعة متهمين آخرين بالحبس ٦ أشهر وغرامة ٥٠٠ ألف جنيه؛ لإدانتهم بالحفر والتنقيب عن آثار، كما قضت المحكمة بمصادرة المضبوطات وردها للمجلس الأعلى للآثار.



صدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوي وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي وعلي مختار علي وأمانة سر محمد فريد وأيمن عبداللطيف وأحمد صابر.



كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين تامر كمال "محبوس" ووليد محمود "محبوس " وعبدالفتاح محمد "محبوس" وإبراهيم شعبان "محبوس"، وعبدالنبي سالم "هارب"، وسيد سالم "هارب" بإجراء عمليه حفر في المناطق المتاخمة لمناطق آثرية بقصد الحصول على آثار دون ترخيص من الجهات المختصة قانونًا، وأسفر ذلك عن تحصلهم على الأثر المضبوط عبارة عن كسارات فخاية ترجع للعصر اليوياني الروماني.



ودلت تحريات عمر رسلان مقدم شرطة بإدارة سياحة وآثار الجيزة على صحة الواقعة، وأن المتهمين من الأول إلى الرابع قاموا بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار بغير ترخيص من وزارة الآثار بناءً على اتفاق فيما بينهم وبين المتهمين الخامس والسادس مقابل أجر مادي عما قاموا به من أعمال بغية التحصل على آثار لصالح الخامس والسادس.