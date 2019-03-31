مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 750 سلة غذائية في اليمن

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس السبت 720 سلة غذائية، تزن 53 طنًا و280 كيلو جرام، على النازحين والمتضررين في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، يستفيد منها 4،320 فردًا، وهي ضمن مشروع توزيع 102.170 سلة غذائية تستهدف عدة محافظات يمنية.



كما قام المركز بتقديم الرعاية الصحية وصرف الأدوية والفحص الدوري والاستشارة الطبية لـ 420 يتيمًا ويتيمة من أيتام مأرب والبيضاء وصنعاء والجوف والساحل الغربي باليمن.



وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز لليمن، التي وصلت حتى الآن 330 مشروعًا متنوعًا في جميع القطاعات الإنسانية شملت مناطق اليمن كافة دون استثناء، للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال الأزمة الإنسانية الراهنة.