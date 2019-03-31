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الأحد 31/مارس/2019 - 12:19 م

التنظيم والإدارة: أكثر من مليون موظف مستحق للترقية أول يوليو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أميرة ممدوح
dostor.org/2573362

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن عدد الموظفين المستحقين للترقية في أول يوليو المقبل، يبلغ أكثر من مليون موظف استوفوا المدد البينية المحددة لترقيتهم، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشاد الجهاز في بيان اليوم بدعم السيد الرئيس للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وهو الدعم الذي من شأنه تحفيزهم لرفع مستوى الخدمات التي يقدمونها للمواطنين، وتحقيق رضا الموظف العام والمواطن، وهو النهج الذي اتخذه سيادة الرئيس منذ توليه قيادة البلاد.

وكانت اللجنة المشكلة لدراسة الأجر المكمل قد أعدت مشروع قرار بترقية الموظفين المستحقين وأرفقته بمشروع الموازنة العامة للدولة وأرسلته للجهات المختصة لتضمينه في مشروع موازنة العام المالي المقبل ٢٠١٩ ٢٠٢٠.

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