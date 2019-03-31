بدء قبول طلبات التضامن بين الشركات لتنفيذ برامج الحج السياحي

بدأت غرفة شركات السياحة، اليوم الأحد، فى قبول طلبات التضامن بين الشركات السياحية المنفذة لبرامج الحج السياحي لـ 36 ألف تأشيرة.



وتستمر الغرفة فى تلقى الطلبات حتى يوم الخميس بنهاية الأسبوع الجاري، خلال مواعيد العمل الرسمية.



ويتم التضامن بين الشركات لتنفيذ نفس المستوى من برامج الحج السياحي سواء الخمس نجوم أو الأربع نجوم أو الاقتصادي والبرى، على أن يتم اختيار شركة واحدة لتكون رأس هذا التضامن أى أنها المسئولة أمام وزارة السياحة أو الغرفة فى القيام بكافة إجراءات نيابة عن الشركات المتواجدة معها فى نفس التضامن.

