يعقوب الشاروني: 88% من المصريين لا يقرأون الكتب

نظمت مكتبة الإسكندرية، ندوة «الكتابة للطفل بين المحلية والعالمية» ضمن فعاليات اليوم السادس من معرض الإسكندرية الدولي للكتاب، بحضور الكاتب يعقوب الشاروني، حيث أدار الندوة مصطفى غنايم.



واستهل مصطفى غنايم حديثه بتقديم الأطفال الحاصلين على جوائز في كتابة القصص القصيرة، وتحدث عن أعمال يعقوب الشاروني وأن أعماله تُرجمت إلى ٥ لغات آخرى غير العربية، واستخدامه لتقنيات الكتابة الحديثة في طرح وجهة النظر وترك حرية الرأي للقراء.



وأكد يعقوب الشاروني على أن الفن يعطي المتعة فهي تبسط لنا الأشياء المعقدة لكي نحبها، من خلال طرح المشكلة وعرض وجهة النظر، وقد حصل على جائزة عام ٢٠١٦ في المجلس العالمي لكتب الأطفال.



وأشار إلى أهم الإحصائيات في الوطن العربي على عدم تجاوز عدد النسخ المطبوعة من كل طبعة من أي كتاب عربي، ألف أو ألفان نسخة فقط.



وأوضح الشاروني، أن هناك ١٦،٦ مليون نسخة من الصحف تباع يوميا في المنطقة العربية، لعدد سكان يزيد عن ٣٦٠ مليون نسمة بمعدل نسخة واحدة يوميا لكل ٢٢مواطن،أي نسبة ٤٪ فقط يشترون الصحف يوميًا.



وأختتم الندوة بأنه يوجد ٨٨٪ من الأسر المصرية لا يقوم أيا من افرادها بقراءة أي نوع من أنواع الكتب، و٧٦٪ من الأسر لا تقوم بقراءة الصحف أو المجلات على الإطلاق.