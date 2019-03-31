10 أبريل.. قصة أكبر معركة بين المصريين والفرنسيين

تحتفل محافظة سوهاج، بعيدها القومي في العاشر من أبريل من كل عام، وهي ذكرى تصدي أهالي مركز "جهينة" للحملة الفرنسية التي هاجمت القرى والمدن عام 1799، وخاض أبناء المحافظة وأهالي الصعيد عامة معارك شرسة ضد الفرنسيين.



ومن بين المعارك ما يرويه "الرافعي" في كتابه «تاريخ الحركة الوطنية» أن القائد الفرنسي "بليار" سارَ إلى مدينة قفط وكان قد اجتمع بها من الاهالي ثلاثة الاف بالاضافة الي مايقرب من 3500 من المماليك والتقي الجمعان في أحد سهول المدينة وانتهت المعركة بهزيمة الأهالي الذين انسحبوا بعدها إلى أبنود وهناك وقعت أكبر المعارك بين الجانبين.



وتابع الرافعي، أن الأهالي واصلو الانسحاب إلى أبنود وهم يدافعون دفاعا شديدًا عن كل قرية وبعدما وصل الاهالي الي ابنود التي تحصنوا فيها نصبوا المدافع التي غنموها في البارود وأخذوا يطلقون النار على حشود الفرنسيين ففتكوا بهم فتكًا شديدًا كانت المرة الأولى التي واجه فيها الفرنسيون أسلحة حديثة من أسلحتهم التي غنمها الفلاح المصري واستوعبها كانت المعركة تميل لصالح المصريين، وهنا أدرك بليار خطورة الموقف فوجه جيشه كله لمهمة واحدة الاستيلاء على هذه المدافع.



واستمرت المعركة اثنتي وسبعون ساعة اضرم خلالها جنود الحملة النار في مساكن القرية ومسجدها وأحالوها إلى كتلة من الجحيم وأكوام من الرماد.



ووفقا للرافعي فان القائد الفرنسي بليار قد خسائر الاهالي بما يفوق 800 قتيل وقدر خسائر الحملة بخمسة وثلاثون قتيلا و167 جريح ويصف الرافعي تلك المعركة انها كانت "مناشد معارك الحملة الفرنسية هولا واطولها مدة فقد كانت سلسلة دموية استمرت 72 ساعة وقد كان حريق ابنود والدمار الذي حل بها اصعب ما في المعركة".







