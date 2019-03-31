سؤال برلماني لـ"مدبولي" بشأن تنفيذ المنطقة الحرة بسفاجا

تقدم النائب أحمد أبوخليل، عضو مجلس النواب عن الدائرة الثانية بالبحر الأحمر، والتي تشمل (القصير- سفاجا- مرسى علم)، بسؤال إلى الدكتور علي عبدالعال، موجّه إلى رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، بشأن آخر تطورات إنشاء المنطقة الحرة العامة بمدينة سفاجا.



وقال أبوخليل إنه في عام 2017، أعلنت الحكومة اعتزامها إنشاء منطقة حرة عامة على مساحة 455 ألف م2، بجوار الميناء الجاف بسفاجا بناء على بروتوكول التعاون بين محافظة البحر الأحمر وبين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لكن حتى هذه اللحظة، لا نرى أي إجراءات تمهيدية أو فعلية على أرض الواقع، وهو ما دفعنا إلى التساؤل.



وأوضح نائب البحر الأحمر أن المنطقة الحرة المُزمع إنشاؤها في سفاجا، سبق أن خصصت لها المحافظة مساحة أرض، وصدر بشأنها قرار منذ عدة سنوات، إلا أن هذا القرار أُرجئ تنفيذه.



وأكد عضو البرلمان أن مدينة سفاجا بها جميع المقومات المطلوبة لهذا المشروع، وعلى رأسها ميناؤها البحري، لافتا إلى أن المشروع يهدف للنهوض بالاستثمار وخلق فرص عمل جديدة للشباب.



كما أوضح عضو البرلمان أن هناك العديد من العوائد والمزايا التي ستعود على المحافظة جراء تنفيذ هذا المشروع، مثل: خلق مصادر للعملات الأجنبية، وتوفير فرص عمل وتخفيف حدة البطالة، وجذب رأس المال العربي والأجنبي، واستخدام تكنولوجيا متطورة وتدريب العمالة الوطنية عليها، واكتساب مهارات جديدة وتطوير الصناعة المحلية، وخلق روابط بين الاقتصاد المحلي وصناعات المناطق الحرة.