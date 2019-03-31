الأمن العام يضبط أخطر عصابة لسرقة السيارات بالقاهرة والمنوفية

تمكن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة السيارات بمحافظتي القاهرة والمنوفية، وإعادة المسروقات.



أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة قويسنا بالمنوفية، قيام 4 أشخاص، مقيمين بالقاهرة، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة السيارات.



وعقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام والأجهزة الأمنية بمديريتى أمن القاهرة والقليوبية، أمكن ضبطهم وبحوزتهم 2 فرد خرطوش، وطلقتان من ذات العيار، و(2) سلاح أبيض "مطواة".



بمواجهتهم، أقروا بارتكاب 10 وقائع سرقة سيارات بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، ومركزى شرطة بركة السبع وقويسنا، وبإرشادهم تم ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، وبعرضها على مالكيها تعرفوا عليها.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.