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اقتصاد
الأحد 31/مارس/2019 - 12:08 م

وزير التموين: احتياطي استراتيجي ضخم من السلع الأساسية يكفي لشهور قادمة

وزير التموين: احتياطي
dostor.org/2573343

قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن وزارة التموين لديها احتياطي استراتيجي ضخم من ‏السلع الأساسية يكفي لشهور قادمة.

وأضاف المصيلحي، أن المجمعات ‏الاستهلاكية لديها كميات ضخمة من السلع الغذائية، وسيتم طرحها بأسعار مناسبة للمواطنين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية ووزارة التموين والتجارة الداخلية للإعلان عن معرض "سوبرماركت أهلا رمضان" الذى سيقام بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات، بالتواكب مع معارض "أهلا رمضان" التى تنظمها الغرف التجارية بالمحافظات في الفترة من 21 أبريل وحتى حلول شهر رمضان.

وأضاف المصيلحي أن هناك ‏تنسيقا وتعاونا بين وزارة التموين وأصحاب السلاسل التجارية على قيامها بخفض أسعار السلع الغذائية، بالإضافة إلى ‏عروض تخفيض الأسعار على السلع الغذائية أثناء مشاركتهم بالمعارض‎.‎

وأوضح أن المبادرة ستتضمن معرض كبير بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات وآخر بالجيزة والإسكندرية يتضمنوا السلع الأساسية، وغيرها من السلع الغذائية بالتواكب مع منافذ بيع جماعي بالمحافظات، تقدم السلع الأساسية بأسعار معلنة ثابتة، وأقل من أسعار بالأسواق، وبنفس السعر في كافة المحافظات طوال ‏الفترة.

وأضاف المصيلحي أنه من المتوقع أن يكون هناك أكثر من منفذ في المحافظات ذات الكثافة ‏السكانية العالية حيث يجرى تنظيم 118 منفذا من حلايب إلى السلوم ومن أسوان الى العريش، بخلاف المعارض الرئيسية، منوهًا إلى أنه يشارك بالمبادرة أكثر من 200 مورد من صانع ومستورد للسلع الرمضانية متضمنة الألبان ومنتجاتها، والبقول والحبوب، والمجمدات من لحوم ودواجن وأسماك، والزيوت والسمن والسكر، بالاضافة إلى العديد من السلع الاستهلاكية.

وذكر أنه تم العمل مع المحافظين لتحديد الأماكن ومع الموردين ‏لتحديد السلع والأسعار المخفضة، موضحًا أن العارضين سيتضمنوا القوات المسلحة، ممثلة فى جهاز الخدمة الوطنية، ووزارة الداخلية ممثلة في مشروع أمان، ووزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة بالشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية، وكبار المصنعين والمستوردين والمنتجين ‏المصرين، والذين سيلتزموا بتوفير الكميات بالأسعار المخفضة التى ‏يتفق عليها، مؤكدًا على دور ‏الدولة وشراكة الحكومة والقطاع الخاص في دعم المواطن البسيط.

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