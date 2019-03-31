ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بسوهاج

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن سوهاج من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بالإكراه بمركز دار السلام.



كانت معلومات قد وردت للعميد عبدالحميد أبوموسى، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، وأكدت التحريات صحتها، بأن "كرم. م. ث" 32 عامًا، تاجر خردة، و"علي. م. ع" 26 عامًا، حداد، و"محمد. ع. ا" 49 عامًا، و"بسام. ا. م" 23 عامًا، تاجر خردة، و"محمد. ع. س" 19 عامًا، تاجر خردة، و"سلطان. م. ا" 21 عامًا، عامل، ويقيمون بدائرة المركز، كونوا عصابة تخصصت في سرقة الدراجات النارية، متخذين من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.



تم ضبط المتهمين، وبحوزتهم "فرد روسي" و5 طلقات من ذات العيار، وبحوزة الرابع "فرد روسي محلي الصنع"، و7 طلقات من ذات العيار، وبمواجهتهم اعترفوا بمضمون ما تقدم، وأضافوا أن الأسلحة المضبوطة تستخدم في تأمين عملية السرقة وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بارتكاب 7 وقائع سرقة دراجات نارية، وتم تحرير المحضر اللازم.