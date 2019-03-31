تجديد حبس المتهمين بسرقة "مسنة" في مصر الجديدة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح مصر الجديدة، حبس المتهمين بسرقة "مسنة" 15 يومًا على ذمة التحقيقات.



البداية عقب تلقي قسم شرطة مصر الجديدة بلاغًا من أحد المستشفيات بإصابة ربة منزل، 69 سنة، مقيمة بدائرة القسم، بسحجات وآثار خنق وكدمات متفرقة بالوجه، وما قررته أنه أثناء تواجدها بمسكنها قام مجهول بطرق الباب ولدى فتحها قام بدفعها والتعدى عليها بالضرب ومحاولة خنقها بكوفية يرتديها، مما أدى لفقدها الوعى، وعقب إفاقتها اكتشفت سرقة (5 هواتف محمولة- سماعة هاتف - كمية من المشغولات الذهبية والفضية- 6 ساعات يد - كمية من الاكسسوارات).



وتوصلت جهود فريق البحث المُشكل من قطاع الأمن العام، وبالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إلى أن وراء الواقعة ثلاثة أشخاص، أصل بلدتهم سوهاج.



وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط اثنين منهم، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخر "جار ضبطه"، وأضاف أحدهما أنه نظرًا لطبيعة عمله مكوجى بالعقار المجاور لمسكن المجنى عليها وتردده على المجنى عليها وعلمه بثرائها فعقد العزم على سرقتها، وفى سبيل تنفيذ مخططه استعان بالاثنين الآخرين وعقب علمه بتواجدها بمفردها بالشقة توجها لمسكن المجنى عليها وقام الهارب بالطرق على الباب.



وعقب فتحها تعدى عليها بالضرب وخنقها، فاعتقد أنها فارقت الحياة، واستوليا على المسروقات وهربا، وأرشدا عن المصوغات الذهبية، وقررا أن باقى المسروقات بحوزة المتهم الهارب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.