ضبط عاطل يبيع قطعًا أثرية على "فيسبوك" في الجيزة

رصدت متابعة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام حساب لأحد الأشخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بنشر مشاركات تتضمن الترويج لقطع أثرية للبيع نظير مقابل مادى.



أسفرت جهود البحث من خلال الفحص الفني وجمع المعلومات وإجراء التحريات السرية عن أن مرتكب الواقعة عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة أطفيح بالجيزة.



وعقب تقنين الإجراءات، والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، تم استهداف المذكور وضبطه بمحل إقامته، وضبط هاتف محمول بداخله الشريحة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المشاركات المشار إليها.



وباستكمال التفتيش، تم العثور على قطعتين من ضمن القطع المنشورة بغرض الترويج على الحساب، يشتبه أن تكون أثرية.



وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكابه الواقعة، وأضاف بعثوره على القطعتين المضبوطتين أثناء أعمال المقاولات بأحد الجبال بدائرة مركز شرطة أطفيح، وقيامه بإنشاء الحساب المُشار إليه بغرض الترويج لبيع الآثار للاستفادة من ذلك ماديًا.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.