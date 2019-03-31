نشرة أخبار الظهيرة على "الدستور"
يقدم موقع "الدستور"، أهم الأخبار فى نشرة الظهيرة، اليوم الأحد 31 مارس 2019، وكان أبرزها:
غدًا.. صرف معاشات أبريل من ماكينات الصرف الآلية
المتحدث العسكري: "إيديكس" يفوز بجائزة أفضل معرض تجاري عالمي لعام 2018
السيسي يصل إلى مقر القمة العربية في تونس
حزب أردوغان يستولى على 62 مليار دولار خلال 17 عامًا
صافرات الإنذار تدوى فى إسرائيل بعد إطلاق 5 قذائف من غزة
المرور تعزز الخدمات فى محيط استاد القاهرة بسبب أعمال تطوير طريق النصر
حقيقة طلاق احمد الفيشاوي وزوجته ندى الكامل
اليوم.. محاكمة مرسى وآخرين فى "التخابر مع حماس"
اليوم.. أمسية غنائية لذكرى رحيل عبدالحليم حافظ بدار الأوبرا
الأرصاد: استمرار هطول الأمطار اليوم.. والقاهرة 18 درجة
الاحتلال الإسرائيلى يقصف نقطة رصد للمقاومة الفلسطينية بغزة
مؤيدو الحكومة الفنزويلية ومعارضوها يتظاهرون فى البلاد
بدء التصويت فى الانتخابات الرئاسية بأوكرانيا