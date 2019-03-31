اليوم.. العرض الخاص لفيلم "يوم العرض"

يقام العرض الخاص لفيلم "يوم العرض" اليوم الأحد، الموافق 31 مارس الجاري بمجمع سينمات سينشري في بورتو كايرو مول بالتجمع الأول.



يوم العرض هو فيلم تصنيفه للجمهور العام، بطولة كل من ايهاب فهمي، احمد صيام، حسام الجندي، ندى بهجت، كلوديا حنا، محمد السعدني، رضا ادريس، محمد الغريب، بهاء الخطيب، محمد عبد الجواد، منير مكرم، محمد العزب، ولأول مرة الإعلامي احمد فاروق، رامي اوريج، الطفلة مريم عمرو.



أما الاستايلست فهو ايمي ايهاب، مهندس ديكور وائل عبد الله، موسيقى تصويرية ومكساج مو الشاعر، مستشار إعلامي محمد بدر، مونتاج محمد نبيل، مدير تصوير احمد رامي، منتج فني مدحت لبيب، ومن إنتاج شركة ميكرز للإنتاج السينمائي، المنتج عمرو طنطاوي، تأليف ايهاب ناصر، فكرة واخراج بيبرس الشهاوي.



جدير بالذكر أن المنتج عمرو طنطاوي تعاقد على حجز كل قاعات مجمع سينمات سينشري لكي تستوعب العدد الكبير للحضور من الفنانين والإعلاميين الراغبين في مشاهدة أول إنتاج للشركة.