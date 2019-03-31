ديلر ميلانو سقط بالحشيش في قبضة مباحث الفيوم

نجحت مباحث شرطة إطسا بالفيوم، برئاسة المقدم حازم الهاين، في القبض على عاطل مقيم بتطون دائرة المركز، متلبسا بحيازة كمية من جوهر الحشيش المخدر بقصد الإتجار.



وقد تلقى اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم إخطارا من اللواء هيثم عطا مدير المباحث يفيد ورود معلومات لضباط مباحث اطسا عن قيام المدعو محمود يونس محمد محمد 36 سنة عاطل ومقيم تطون دائرة المركز وشهرته ديلر ميلانو بالاتجار في المواد المخدرة علي نطاق واسع وتخصصه في توزيع مخدر الحشيش علي عملائه بقرية تطون المعروفة باسم ميلانو الفيوم وعددا من القري المجاورة.



وعلى الفور أصدر مدير الأمن توجيهاته بسرعة تقنين الاجراءات القانونية وضبط المتهم متلبسا بتجارته المحرمة فتم استاذان النيابة العامة واعداد كمين للمتهم اسفر عن ضبطه وبحوزته طربة من جوهر الحشيش المخدر وزنت 100 جرام ومبلغ مالي من متحصلات البيع وهاتف محمول لتسهيل الاتصال بعملائه.



تم التحفظ علي المضبوطات والقاء القبض علي المتهم وتحرر له المحضر رقم 2228 إداري إطسا لسنة 2019 وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.