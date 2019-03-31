الأربعاء.. افتتاح معرض كاريكاتير "عالم الحيوانات المرحة"

ينظم مركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع الجمعية المصرية للكاريكاتير، في السادسة مساء الأربعاء 3 إبريل، معرض "عالم الحيوانات المرحة" للفنان فوزي مرسي.



ويضم المعرض 35 عملا موجها للأطفال حول مجموعة من الحيوانات تجمعهم مواقف طريفة، كالفيل والزرافة وغيرها.



يذكر أن الفنان فوزي مرسي رسام كاريكاتير بمجلة أكتوبر، وقوميسير عام الملتقي الدولي للكاريكاتير، ونشرت أعماله في مجلة قطر الندي والعديد من مجلات الأطفال، وشارك في المئات من المعارض المحلية والدولية.