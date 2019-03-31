الرئيس اللبناني يصل قصر المؤتمرات للمشاركة في قمة تونس

وصل الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، منذ قليل، إلى قصر المؤتمرات في تونس للمشاركة في مؤتمر القمة العربية بدورته الثلاثين، الذي ستنطلق أعماله اليوم الأحد.



وتوجه "عون" ظهر أمس السبت، إلى تونس لترؤس وفد لبنان المشارك في مؤتمر القمة، ويضم الوفد اللبناني كل من؛ وزير الخارجية جبران باسيل، ووزيرة الداخلية ريا حفار الحسن، ووزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، ووزير الثقافة الدكتور محمد داود داود.



ومن المقرر أن يلقي الرئيس عون كلمة لبنان في القمة، كما سيعقد لقاءات مع عدد من رؤساء الوفود المشاركين في القمة.



وستبحث القمة تطورات الأزمة السورية، والتطورات في اليمن وليبيا، ودعم جهود السلام والتنمية في السودان، والتضامن مع لبنان، ودعم جمهورية الصومال وقضايا أخرى.



ويتصدر قرار واشنطن بشأن الجولان وإعلانها السابق الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل إلى جانب التدخلات الإيرانية جدول أعمال القمة.



وطالب وزراء خارجية الدول المشاركة في لقاء جمعهم قبل انعقاد القمة، الولايات المتحدة بالتراجع عن قراريها بشأن الجولان والقدس.