كشف تفاصيل طلاق بسمة وعمرو حمزاوي في السفارة المصرية بأمريكا

تداولت العديد من الأنباء في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، حول انفصال الفنانة بسمة عن زوجها الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة بشكل رسمي.



وكانت الفنانة بسمة قد أثارت حالة كبيرة من الجدل عندما ظهرت بحفل افتتاح الدورة الثانية لمهرجان الجونة، بدون خاتم الزواج، وتكرر ظهورها بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الأخيرة بدون الخاتم أيضًا.



وتكاثرت الأقاويل وقتها حول انفصال بسمة ورفضها الإفصاح عن ذلك خوفًا من استغلال طلاقها للإساءة لوالد طفلتها الوحيدة "نادية" من خصومه، خاصة وأنها تريد التفرغ لحياتها الفنية في الفترة المقبلة.



وبالرغم من إصرارها على التزام الصمت ورفضها التعليق على الانفصال سواء بالإيجاب أو النفي إلا أنه تم الإعلان عن طلاقها من قبل مصادر مقربة، أشارت إلى أن الطرفين اتفقا على الطلاق بشكل نهائي وتوثيقه بالفعل في السفارة المصرية بعد شهور من الانفصال "غير الرسمي".



يذكر أن الفنانة بسمة وأستاذ العلوم السياسية د.عمرو حمزاوي قد تزوجا عام 2012 وأنجبا ابنتهما نادية عام 2013، وسافرا بعدها إلى الولايات المتحدة الأمريكية.