ضبط 10 أطنان أسمدة زراعية مجهولة المصدر في الفيوم

نجحت حملة تموينية مكبرة قادها العقيد تامر حسن رئيس مباحث تموين الفيوم في ضبط سيارة نقل أسيوط محملة بكميات كبيرة من الأسمدة الزراعية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية.



كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم تلقى إخطارًا من اللواء هيثم عطا مدير المبحث يفيد بتمكن حملة تموينية من ضبط السيارة رقم ج ه د 7873 نقل قيادة "محمد محمد أحمد فرج" 33 سنة سائق ومقيم بمركز الفتح محافظة أسيوط محملة بكمية كبيرة من الأسمدة الزراعية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية.



تم التحفظ على السيارة والمضبوطات وتحرر المحضر رقم 10075 لسنة 2019 وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.