انطلاق أعمال الدورة الثلاثين للقمة العربية بتونس اليوم

تنطلق اليوم الأحد بتونس أعمال الدورة الثلاثين للقمة العربية والتي بدءت أعمالها التحضيرية يوم 26 مارس الجاري.



ويشارك في أعمال القمة العربية ممثلون عن 21 دولة من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية،

وغياب لثلاث رؤساء دول وهم الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى والذى أناب عنه رئيس الوزارء الدكتور مصطفى مدبولى للمشاركة باعمال القمة والرئيس السودانى عمر البشير والرئيس السورى بشار الأسد.



هذا كما يشارك بقمة تونس أيضا رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين، والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، ومفوضة الأمن والسياسة الخارجية بالإتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي.



وكان وزراء الخارجية العرب عقدوا أول أمس الجمعة في تونس اجتماعا تحضيريا تداولوا خلاله أهم المواضيع المدرجة على جدول أعمال اجتماع القادة العرب على مستوى القمة.