واشنطن بوست: ترامب يخطط لخفض المساعدات الأمريكية لـ 3 دول بأمريكا الوسطى

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية اليوم الأحد، أن الرئيس دونالد ترامب يخطط لخفض مئات الملايين من الدولارات التي تذهب في شكل مساعدات لثلاث دول في أمريكا الوسطى، بسبب ما أسماه "نقص مساعداتهم لواشنطن في الحد من تدفق المهاجرين إلى الحدود الأمريكية".



وقالت الصحيفة - في تعليق بثته على موقعها الإلكتروني - إن هذه الخطوة كانت واحدة من أعنف قرارات ترامب في الوقت الذي يُصعد فيه المواجهة مع المكسيك وأمريكا الوسطى بسبب زيادة الهجرة غير النظامية، والتي تشمل إلى حد كبير الأطفال والأسر التي تسعى للحصول على اللجوء.



وأبرزت أن ترامب حذر بالفعل من أنه قد يغلق الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك - أو على الأقل مساحات واسعة منها - في الأسبوع المقبل، ما لم تتخذ المكسيك مزيدا من الخطوات لوقف تدفق المهاجرين شمالًا.



وقالت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان أصدرته أمس حول هذا الشأن - إنها ستوقف برامج المساعدة الخارجية للمثلث الشمالي"- وهي منطقة تضم السلفادور وجواتيمالا وهندوراس، الأمر الذي سيشمل ما يقرب من 500 مليون دولار في صناديق عام 2018 وملايين أخرى متبقية من السنة المالية السابقة، حيث كانت هذه الأموال موجهة إلى أمريكا الوسطى ولكن لم يتم إنفاقها بعد.



وأشارت الصحيفة إلى أن تصرف ترامب الأخير كان تتويجا لمعركة استمرت لأشهر داخل الحكومة الأمريكية حول برنامج المساعدات، والتي بدأت بشكل كبير في ظل إدارة الرئيس السابق باراك أوباما وكانت تهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للهجرة وهي ارتفاع معدلات العنف ونقص الوظائف والفقر.



ويعتقد بعض مسؤولي إدارة ترامب أن البرنامج فشل في تحقيق نتائج كافية، حتى أنهم بدأوا البحث في الأشهر الأخيرة عن بدائل، لكن قرار الرئيس بقطع الأموال المتبقية بدا أنه أثار دهشة الكثير من الناس، حيث أنه جاء بعد يوم واحد من توقيع وزير الأمن الداخلي كيرستين نيلسن على ما أسمته الوزارة مذكرة تعاون "تاريخية" بشأن أمن الحدود في أمريكا الوسطى.



ونقلت الصحيفة عن مسؤول سابق في الولايات المتحدة - طلب عدم ذكر اسمه - قوله:" إن هناك فوضى في وزارة الخارجية والسفارات الأمريكية، ويحاول المسؤولون معرفة ما إذا كان عليهم إلغاء العقود الحالية أو عدم تجديدها".



كما لفتت "واشنطن بوست" إلى حقيقة أن عدد المعتقلات على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك شهد ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، حيث تم احتجاز أكثر من 76 ألف مهاجر في سجون أمريكية خلال شهر فبراير الماضي، معظمهم من أمريكا الوسطى.