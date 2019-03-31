إغلاق ميناء البرلس لليوم الرابع على التوالي لسوء الأحوال الجوية

أعلنت إدارة ميناء الصيد ببرج البرلس اليوم الأحد، إغلاق الميناء لليوم الرابع على التوالي، بسبب استمرار سوء الأحوال الجوية وارتفاع أمواج البحر المتوسط والرياح العاتية بصورة خطيرة يستحيل معها خروج أي مركب من الميناء.



يأتي ذلك في الوقت الذي تعرضت فيه جميع أنحاء محافظة كفر الشيخ لأمطار شديدة منذ أمس واستمرت لساعات طويلة دون انقطاع.



وفي هذا الإطار، أعلن محافظ كفر الشيخ الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المرافق العامة وتكليف كافة المسؤولين بالمتابعة المستمرة لمواجهة آثار الأحوال الجوية السيئة لحين تحسنها.