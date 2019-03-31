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رياضة
الأحد 31/مارس/2019 - 10:45 ص

لوس أنجليس ينفرد بصدارة المجموعة الغربية للدوري الأمريكي

لوس أنجليس ينفرد
وكالات
dostor.org/2573203

انفرد فريق لوس أنجليس اف سي بصدارة المجموعة الغربية للدوري الأمريكي لكرة القدم للمحترفين بفضل الفوز على مضيفه سان خوسيه إيرثكويكس 5 صفر فجر الأحد، في المرحلة الخامسة للمسابقة.

وفي باقي المباريات فاز سبورتينج كانساس سيتي على ضيفه امباكت مونتريال 7 صفر، وونيو إنجلاند ريفولوشن على مينيسوتا يونايتد 2 1، وهيوستون دايموندز على كولورادو رابيدز 4 1.

كما فاز دالاس على ريال سالت ليك 42 وكولومبوس كرو على اتلانتا يونايتد 2 صفر وفيلادلفيا يونيون على سينسيناتي 2 صفر وشيكاغو فاير على نيويورك ريد بولز 1 صفر.

وحسم لوس أنجليس الفوز على سان خوسيه إيرثكويكس بخمسة أهداف حيث تكفل كارلوس فيلا بتسجيل ثلاثة أهداف منها (هاتريك) في الدقائق الثامنة و45 و66 وأحرز ستيفن مهرداد بيت اشور ودييجو روسي الهدفين الأخرين في الدقيقتين 26 و68.

الفوز رفع رصيد لوس أنجليس إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة الغربية وظل سان خوسيه بلا رصيد من النقاط في المركز الأخير.

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