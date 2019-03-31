2.58 مليار جنيه مبيعات "دومتي" خلال 2018

أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة الصناعات الغذائية العربية- دومتى خلال 2018، ارتفاع أرباحها بنسبة 151% على أساس سنوي.



وأوضحت الشركة في بيان لإدارة الإفصاح بالبورصة، اليوم الأحد، أنها حققت أرباحا بلغت 154.6 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2018، مقابل أرباح بلغت 61.52 مليون جنيه في 2017، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.



وزادت مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 2.58 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 2.25 مليار جنيه في 2017.



وعلى مستوى الأعمال المستقلة خلال 2018، فقد حققت الشركة أرباحا بلغت 139.4 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 49.98 مليون جنيه في 2017.



وحققت الشركة أرباحا بلغت 132.8 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2018، مقابل أرباح بلغت 28.47 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017.