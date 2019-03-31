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تكنولوجيا
الأحد 31/مارس/2019 - 10:44 ص

"تويتر" يضيف خيارا جديدا لتقليل استهلاك طاقة البطارية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2573199

أطلق موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إصدارا جديدا من تطبيقه للأجهزة الذكية، يتيح تقليل
استهلاك طاقة بطارية الجهاز، من خلال تقليل مستوى إضاءة التطبيق أثناء الاستخدام ليكون حتى أقل إضاءة من الإصدار المظلم الحالي.

وأشار موقع "تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن "وضع الإظلام" في الإصدار الحالي، يميل إلى اللون الأزرق أكثر مما يميل إلى اللون الأسود الحقيقي وهو ما قد لا يحبه الجميع، ولكن هناك الآن خيارا في الإعدادات، يجعل وضع الإظلام الحالي أقرب إلى اللون الأسود.

ولاستخدام الخاصية الجديدة، يتجه المستخدم إلى قسم "الإعدادات والخصوصية" في تطبيق "تويتر" ثم ينقر على زر "العرض والصوت" ومن هناك يمكنه اختيار "وضع الإظلام" الذي يتيح تشغيل لون "الأزرق الداكن" حاليا.

كما يتيح تطبيق "تويتر" حاليا خيارا ثانيا وهو "لايتس أوت" والذي يحول اللون الأزرق الداكن إلى الأسود.

وبحسب موقع "تك كرانش" فإن هذه الإضافة تعتبر خيارا مثيرا ليس فقط لأنه يتيح زيادة درجة اللون الداكن الموجود، وإنما لأنه يتيح خيارا ثالثا للمستخدم، وهو غير متاح في الكثير من التطبيقات الأخيرة التي تتيح خيارين فقط وهما "لامع" أو "داكن".

ويرى البعض أن اللون الداكن يكون أفضل بالنسبة للعين خاصة عند استخدام التطبيق لفترات ممتدة طويلة.

وأشار موقع "تويتر" إلى أن خاصية "لايتس أوت" أصبحت متاحة حاليا، في حين أضاف خاصية الضبط الآلي لمستوى الإضاءة على أساس ضبط النطاقات الزمنية للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل "آي.أو.إس".

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