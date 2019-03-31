14 أبريل.. نهاية الحق في كوبون بنك فيصل الإسلامي

قال بنك فيصل الإسلامي المصري، إن نهاية الحق في الكوبون لحامل السهم حتى جلسة 14 أبريل 2019.



وأضاف البنك في بيان اليوم الأحد، أنه من المقرر صرف الكوبون النقدي اعتبارا من جلسة 17 أبريل المقبل.



وبحسب البيان، تبلغ قيمة الكوبون 0.08 دولار أمريكي للسهم الواحد المكتتب فيه بالدولار، ونحو 1.433 جنيه للسهم المكتتب فيه بالجنيه.



ووافقت الجمعية العامة العادية لبنك فيصل الإسلامي المصري على توزيعات نقدية وأسهم مجانية على المساهمين عن أرباح 2018.



وكان مجلس الإدارة اقترح توزيع 525.7 مليون جنيه على المساهمين عن أرباح عام 2018، حيث اقترح توزيع نحو 8% من الأرباح قبل خصم الضرائب المقررة.



وحقق بنك فيصل أرباحا مستقلة بلغت 2.519 مليار جنيه خلال عام 2018، مقابل أرباح عند 1.722 مليار جنيه خلال العام السابق له.