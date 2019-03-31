عمومية بنك فيصل تُقر توزيعات نقدية ومجانية على المساهمين

وافقت الجمعية العامة العادية لبنك فيصل الإسلامي المصري على توزيعات نقدية وأسهم مجانية على المساهمين عن أرباح 2018.



وأوضح البنك في بيان للبورصة، اليوم الأحد، أن الجمعية أقرت توزيع كوبون نقدي بواقع 0.08 دولار أمريكي للسهم الواحد المكتتب فيه بالدولار كصافي بعد خصم الزكاة، كما أقرت الجمعية توزيع كوبون بواقع 1.433 جنيه للسهم المكتتب فيه بالجنيه المصري.



ووافقت الجمعية على منح المساهمين أسهم مجانية بواقع 20% من أسهمهم الممولة من الأرباح المحتجزة بذات عملة المساهمة على أن تكون بواقع سهم مجاني لكل 5 أسهم أصلية.



وصدقت الجمعية على القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات عن 2018.



وكان مجلس الإدارة اقترح توزيع 525.7 مليون جنيه على المساهمين عن أرباح عام 2018، حيث اقترح توزيع نحو 8% من الأرباح قبل خصم الضرائب المقررة.



وحقق بنك فيصل أرباحًا مستقلة بلغت 2.519 مليار جنيه خلال عام 2018، مقابل أرباح عند 1.722 مليار جنيه خلال العام السابق له.