البحرين تستضيف ملتقى الشرق الأوسط لإدارة الأصول

كشف مصرف البحرين المركزي، عن النسخة الرابعة من ملتقى الشرق الأوسط السنوي لإدارة الأصول، المقرر عقده بتاريخ 29 أبريل 2019 في فندق الخليج.



ووفقًا لبيان المركزي البحريني، ينظم الملتقى بالتعاون مع مجموعة غلوبل إنفستور (شركة تابعة لمجموعة يوروموني المرموقة).



ومن المتوقع أن يشهد هذا الحدث حضور أكثر من 200 شخصية دولية في هذا القطاع لعقد مناقشات هامة تسلط الضوء على متغيرات صناعة إدارة الأصول وضرورة تطوير هذه الصناعة لتواكب متغيرات البيئة الاستثمارية وتقلبات الاقتصاد العالمي.



ويشمل برنامج المنتدى هذا العام محاور رئيسية أبرزها التطورات الاقتصادية العالمية، خدمات الاستشارة المالية الرقمية، والبيئة التنظيمية، والاستثمارات العقارية، وغيرها.



يذكر أن من الشركاء المؤكدين للملتقى شركة الأوراق المالية والاستثمار (بنك سيكو) وشركة مناف للبرمجيات (مناف سوفت) كرعاة رسميين، وشركة أرقام الاستثمارية كشريك إعلامي.



كما سيشارك في جلسات النقاش عدد من المؤسسات المحلية والدولية منها بنك سيكو، والسعودي الفرنسي كابيتال (SFC)، ومؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني، وشركة ستاندرد اند بورز، وكلية IE لإدارة الأعمال، وشركة SCL الاستشارية، وشركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي )ميفك)، ومجموعة سي بي آر إي العقارية، وشركة بابل تشين.