طلاء العمارات بالمدن والأحياء بالقليوبية
طالب الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق محافظ القليوبية، رؤساء المدن والأحياء بتفعيل مبادرات حقيقية لطلاء العمارات بلون موحد مثل اللون البيج الذى ينطبق على محافظة القليوبية وذالك لتكون منظرا جماليا وحضاريا بالمدن.
وأضاف المحافظ أنه سوف يتم طلاء العمارات بالمدن أولا ويعقبها القرى فى المرحلة الثانية على أن يتم البدء بالشوارع الرئيسية فى المناطق الراقية لتكون واجهة حضارية المدينة والقرية.
جاء ذالك خلال اجتماع المجلس التنفيذى بحضور اللواء حاتم الذهبى مساعد مدير أمن القليوبية ووكلاء الوزارات ورؤساء المدن والاحياء.