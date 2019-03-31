بعد قليل.. "المصيلحي" يعلن تفاصيل معرض "أهلا رمضان"

يعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بعد قليل، خلال مؤتمر صحفي، تفاصيل معرض "أهلا رمضان" بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعدد من رؤساء الغرف التجارية بالمحافظات، وقيادات وزارة التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركتي تجارة الجملة والعامة للتجارة وشركة المجمعات الاستهلاكية.



ويأتي ذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توفير جميع السلع والخدمات الأساسية للمواطنين والاستعداد لشهر رمضان بأسعار مناسبة وإتاحة جميع المنتجات والسلع بكميات كبيرة تلبي احتياجات المصريين من خلال منافذ ومعارض "أهلا رمضان" في جميع المحافظات.