مهرجان الفيلم العربي ببرلين يعرض "يوم الدين" في الافتتاح

تشارك مصر في الدورة العاشرة لمهرجان الفيلم العربي الذي يقام في العاشر من أبريل المقبل في برلين بفيلمين روائيين هما "يوم الدين" للمخرج أبو بكر شوقي والذي سيعرض في افتتاح فعاليات هذه الدورة، وفيلم "ليل خارجي" للمخرج المصري أحمد عبد الله، بالإضافة إلى فيلم "الحلم البعيد" للمخرج المصري مروان عمارة، والمخرجة الألمانية يوهانا دومكة، وهو المشروع الثاني لهما سويا.



كما أعلن المهرجان - في بيان - أن هذه الدورة ستضم مجموعة من الأفلام المصرية القصيرة التي أنتجت خلال برنامج للتعاون المشترك بين مصر وألمانيا.



ويقدم مهرجان الفيلم العربي في هذه دورة مجموعة متميزة من الأفلام العربية الروائية والوثائقية المعاصرة، وأفلام الرسوم المتحركة بين أوروبا والعالم العربي، وتستعرض هذه الأفلام المختارة مصائر فردية ومتغيرات تاريخية وتطرح أسئلة حول المستقبل وآفاق تحقيق الذات، إضافة إلى فعالية خاصة ستعرض مجموعة من الأفلام القصيرة والطويلة التي نشأت في إطار مشروعات للتعاون المشترك بين "مخرجين ومخرجات، ومنتجين ومنتجات"، وعدد من الشعراء والشاعرات من مصر وألمانيا.



وأضاف بيان المهرجان أن الإنتاج الأوروبي العربي المشترك يحظى في هذه الدورة بعناية خاصة، حيث يضم الاختيار الرسمي أفلامًا لمخرجين أوروبيين معنيين بالعالم العربي مثل النرويجي ماتس غرورد وفيلمه للرسوم المتحركة البرج، وفيلم طريق سامونيا الفائز بجائزة العين الذهبية لأفضل فيلم وثائقي في مهرجان كان السينمائي الدولي للإيطالي ستيفانو سافونا.