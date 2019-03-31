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الأحد 31/مارس/2019 - 10:28 ص

شلل مروري أعلى الأوتوستراد بسبب انقلاب حمولة رمال

شلل مروري أعلى الأوتوستراد
dostor.org/2573179

ظهرت كثافات مرورية مرتفعة أعلى طريق الأوتوستراد، إثر سقوط حمولة رمال من أعلى سيارة نقل بطريق الأوتوستراد أعلى نفق الزهراء بالاتجاه القادم من حلوان و١٥ مايو ومتجه للمعادى ومنطقة صقر قريش، ما أدى لتكدس حركة السيارات بالطريق، وعلى الفور انتشر رجال المرور لمكان الكثافات.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة بلاغًا من الخدمات المعينة بظهور تكدسات مرورية عالية أعلى طريق الأوتوستراد المتجه للمعادي؛ وذلك بسبب انقلاب حمولة رمال من سيارة نقل بالطريق، وعلى الفور أسرع رجال المرور إلى مكان الكثافات لرفع آثار الرمال من الطريق وسحب السيارة النقل إلى جانب الطريق، وتنصح الإدارة قائدي السيارات بسلوك طريق كورنيش النيل بدلا من الأوتوستراد.

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