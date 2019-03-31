غدًا.. صرف معاشات أبريل من ماكينات الصرف الآلية

وجهت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، رؤساء صندوقي التأمين الاجتماعي بقطاعيه الحكومي والعام والخاص باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر أبريل اعتبارا من غدًا، الموافق الأول من أبريل، لـ 7.9 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية تقارب 13 مليار جنيه، مؤكده على ضرورة تيسير عمليات الصرف من المنافذ المختلفة.



وأشارت إلى أن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ صندوقي التأمين الاجتماعي وعددهم 2.9 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية تقارب 3.6 مليار جنيه متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية A.T.M ومنافذ مكاتب التأمينات من صباح الاثنين الأول من ابريل.



وأضافت أن المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي، ومكاتب البريد وعددها 3.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 5.7 مليار جنيه تستحق الصرف خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل، ومن المقرر أن يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك وعددها 1.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه اعتبارا من يوم 10 أبريل.