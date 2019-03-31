ارتفاع بورصة دبى بمستهل تعاملات اليوم

ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.98% رابحا عدد 25.80 نقطة ليصل إلى مستوى 2657.07 نقطة.



وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 50.2 مليون سهم محققة ما قيمته 94.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 1109 صفقة لـ 26 سهما، وارتفع 14 سهما، فيما انخفض 8 أسهم، واستقر 4 أسهم.



وارتفعت 6 قطاعات على رأسها قطاع العقارات بنسبة 2.08%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 1.78%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.34%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.61%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.49%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.28%.



وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 5.02%، ثم شركة إعمار العقارية بنسبة 2.78%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة مصرف عجمان بنسبة 4.60%، ثم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 4.52%.