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الأحد 31/مارس/2019 - 10:23 ص

بسبب الحساسية.. شركة الطيران الكورية تتوقف عن تقديم الفول السوداني

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2573173

قالت شركة الخطوط الجوية الكورية اليوم الأحد، إنها توقفت عن تقديم الفول السوداني كوجبة خفيفة للركاب بعد واقعة حدثت مؤخرا حينما لم يتمكن شقيقان من ركوب الطائرة بسبب الحساسية من الفول السوداني.

وقال والدا الشابين في تقارير إعلامية هذا الشهر إنه تم إنزال ابنيهما من الطائرة لأن الشركة الكورية الجنوبية لم تتعامل بشكل مناسب مع حساسية شديدة يعاني منها أحد الشقيقين من الفول السوداني.

وذكرت تقارير إعلامية أن الشقيقين كانا مسافرين من أتلانتا إلى الفلبين لكنهما اضطرا للبقاء في سول بعد رفض الشركة طلبهما بالتوقف عن تقديم الفول السوداني لمن يجلسون بالقرب من الشابين لأن الشقيق الأكبر يعاني من حساسية شديدة تجاه الفول السوداني.

وقالت شركة الطيران في بيان لها إنها لن تقدم الطعام الذي يحتوي على الفول السوداني في رحلاتها في غضون أسابيع.

وأضافت "قرار التوقف عن تقديم المنتجات التي تحتوي على الفول السوداني ومكوناته هي أقل إجراء يمكن اتخاذه لسلامة الركاب الذين يعانون من الحساسية".

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