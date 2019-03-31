استمرار إغلاق بوغازي الإسكندرية والدخيلة وتواصل سقوط الأمطار

قررت هيئة ميناء الإسكندرية استمرار إغلاق بوغازي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة لليوم الثاني على التوالي؛ نظرا لسوء الأحوال الجوية وزيادة سرعة الرياح وارتفاع الأمواج.



وقال المتحدث باسم الهيئة رضا الغندور، إنه تقرر إغلاق البوغازين حرصا على عدم اصطدام البواخر والسفن ببعضها أو بأرصفة الميناء وسلامة الملاحة البحرية.



ووجه رئيس الهيئة اللواء بحري مدحت عطية، مركز عمليات الميناء وإدارتي الخدمات البحرية والحركة برفع درجة الاستعداد وتوخي الحذر وتلقي إشارات الاستغاثة والتعامل الفوري معها على مدار الساعة وذلك حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات والسفن والبواخر الراسية على الأرصفة وبمنطقة المخطافين الداخلي والخارجي لميناء الإسكندرية.



وتواصل سقوط الأمطار الغزيرة على الإسكندرية لليوم الثاني على التوالي مما أدى لتراكمها بالشوارع والميادين والأنفاق، وأثر على حركة سير المشاه والسيارات وذهاب الموظفين لأعمالهم والطلبة لمدارسهم والجامعات.



واتخذت محافظة الإسكندرية وأجهزتها التنفيذية وشركة الصرف الصحي كافة الاستعدادات لتصريف المياه وكسحها وتطهير"الشنايش" لإزالة تراكم المياه وتسهيل حركة المارة.



وعززت مديرية أمن الإسكندرية الخدمات المرورية لتحقيق السيولة المرورية وعدم تكدس السيارات.



يذكر أن الإسكندرية تتعرض حاليا إلى نوة "إنواء عوة وبرد العجوزة" وتستمر لمدة 6 أيام تصاحبها رياح شرقية.