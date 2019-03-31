زوجة أحمد الفيشاوي ندى الكامل تكشف سر قرار طلاقهما

انتشرت في الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد، أنباء حول انفصال الفنان أحمد الفيشاوي عن زوجته ندى الكامل.



وبالرغم من التزام أحمد الفيشاوي الصمت، خرجت ندى الكامل وأعلنت عن سعيها لاتخاذ إجراء الطلاق من خلال تدوينة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي قائلة "وأصبر على ما يقولون وأهجرهم هجرًا جميلًا.. ربنا ساعات بيكون مخطط لنا خطط أحلى وأجمل بس إحنا بنمسك في خططنا".



وتابعت "أعلن اليوم عن بداية إجراءات الانفصال عن زوجي أحمد فاروق الفيشاوي.. مشفتش معاه غير الذوق والاحترام والتفهم والوفاء والرقي سنه كاملة من التفاني.. كان صديقي.. لكن ربنا مش رايد ومش نصيبي".



وأضافت "رجاء منكم، ما حدش يسألني أو يكلمني أو تكتبوا حاجة، دي حياتي الشخصية والسبب موجع أكتر من أني أتكلم احترموا حزني وضيقتي، شكرا، والحمد لله قدَّر الله وما شاء فعل".



وكان أحمد الفيشاوي قد احتفل بخطبته على ندى الكامل في شهر مايو 2018 بحضور عائلي، وبعد الخطبة بعدة أشهر أعلن زواجه منها، واحتفل بالزفاف على شواطئ الساحل الشمالي، في الصيف الماضي.