القاهرة : الأحد 31 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
06:41 م

مشاهدة مباراة الاهلى والزمالك بث مباشر اليوم السبت
02:12 م

بث مباشر الأهلي والزمالك بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بدون تقطيع
10:13 م

بث مباشر لمباراة القمة بين الأهلى و الزمالك 2019
02:29 ص

تحذير هام من وزارة الهجرة للمصريين بالكويت
01:34 ص

المغرب والأدرن يؤكدان دعم الشعب الفلسطينى
12:35 ص

المحكمة الأمريكية تبرئ السودان من التورط بتفجير المدمرة كول
12:15 ص

مرشح المعارضة لبلدية أنقرة: فوزى المحقق دفع أردوغان للجنون
05:35 م

بث مباشر مباراة مصر ونيجيريا مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا رابط مباراة مصر ونيجيريا
12:28 م

وقفات احتجاجية بسوريا تنديدًا بقرار ترامب بشأن الجولان
08:05 م

مخبول تركيا.. «نيويورك تايمز» تفضح خطط أردوغان لهدم ميدان «تقسيم» انتقامًا من الثورة
07:19 ص

زلزال بقوة 5.8 يضرب جزيرة سولاويسى بأندونيسيا
07:38 م

وزيرة الصحة: بدء العد التنازلي لإطلاق "التأمين الشامل" ببورسعيد
فن
الأحد 31/مارس/2019 - 10:21 ص

زوجة أحمد الفيشاوي ندى الكامل تكشف سر قرار طلاقهما

زوجة أحمد الفيشاوي
منة سالم
dostor.org/2573169

انتشرت في الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد، أنباء حول انفصال الفنان أحمد الفيشاوي عن زوجته ندى الكامل.

وبالرغم من التزام أحمد الفيشاوي الصمت، خرجت ندى الكامل وأعلنت عن سعيها لاتخاذ إجراء الطلاق من خلال تدوينة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي قائلة "وأصبر على ما يقولون وأهجرهم هجرًا جميلًا.. ربنا ساعات بيكون مخطط لنا خطط أحلى وأجمل بس إحنا بنمسك في خططنا".

وتابعت "أعلن اليوم عن بداية إجراءات الانفصال عن زوجي أحمد فاروق الفيشاوي.. مشفتش معاه غير الذوق والاحترام والتفهم والوفاء والرقي سنه كاملة من التفاني.. كان صديقي.. لكن ربنا مش رايد ومش نصيبي".

وأضافت "رجاء منكم، ما حدش يسألني أو يكلمني أو تكتبوا حاجة، دي حياتي الشخصية والسبب موجع أكتر من أني أتكلم احترموا حزني وضيقتي، شكرا، والحمد لله قدَّر الله وما شاء فعل".

وكان أحمد الفيشاوي قد احتفل بخطبته على ندى الكامل في شهر مايو 2018 بحضور عائلي، وبعد الخطبة بعدة أشهر أعلن زواجه منها، واحتفل بالزفاف على شواطئ الساحل الشمالي، في الصيف الماضي.

زوجة أحمد الفيشاوي ندى الكامل تكشف سر قرار طلاقهما
اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

إياد نصار يكشف لـ"الدستور" تفاصيل دوره فى فيلم "رأس السنة"

منذ أقل من شهر

بالصور.. سفيان بوكرين يهدى إحدى لوحاته للفنانة رجاء الجداوى

منذ أقل من شهر

نيقولا معوض: أصبحت ممثلًا بالصدفة.. و«ونوس» سبب استقرارى بمصر

منذ شهر

الساحرة.. منة شلبى: أدوارى الفنية لا تشبهنى.. وأقرأ سيناريو مسلسل جديد

منذ أقل من شهرين

أزمات السيناريو والمشكلات الإنتاجية وراء غياب 8 نجوم عن سباق رمضان

منذ أقل من شهرين

الفنان العالمى غسان مسعود: أجسد دور الحلاج فى رمضان.. وأتمنى تقديم شخصية المتنبى

الآن

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام فى الدورى الإنجليزى

بعد 7 سنوات زواج.. طلاق بسمة وعمرو حمزاوى

اليوم.. محاكمة مرسى وآخرين فى "التخابر مع حماس"

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام فى الدورى الإنجليزى

ads
الأكثر قراءة

زوجة أحمد الفيشاوي ندى الكامل تكشف سر قرار طلاقهما

سمية الخشاب تفجر 5 مفاجآت عن علاقتها بـ "أحمد سعد"

مشاهدة مباراة الاهلى والزمالك بث مباشر اليوم السبت

بعد 7 سنوات زواج.. طلاق بسمة وعمرو حمزاوى

ألبومات الصور

منتخب جامعة الوادى الجديد يصعد للدور النهائى بدورى ألعاب الجنوب

صالون حمدى بخيت يناقش دور مصر فى رئاسة الاتحاد الإفريقى 2019

غرفة عمليات كفر الشيخ: 4 بلاغات لانقطاع الكهرباء

بالصور.. انسداد خطوط الصرف الصحى بعدد من مراكز كفر الشيخ

رياضة

لوس أنجليس ينفرد بصدارة المجموعة الغربية للدوري الأمريكي

كاواساكي يحقق فوزه الأول في الدوري الياباني

عاشور حكما لمباراة النجوم والداخلية.. وعبد العزيز للمقاصة والجونة

نجم الساعة

بوروسيا دورتموند ينفي اقتراب سانشو من الانتقال لمانشستر يونايتد

الأكثر قراءة

زوجة أحمد الفيشاوي ندى الكامل تكشف سر قرار طلاقهما

سمية الخشاب تفجر 5 مفاجآت عن علاقتها بـ "أحمد سعد"

مشاهدة مباراة الاهلى والزمالك بث مباشر اليوم السبت

بعد 7 سنوات زواج.. طلاق بسمة وعمرو حمزاوى

الرئيس نيوز

رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذى لمدن الجيل الرابع الجديدة

ميلانيا تثير الجدل بعد اجتماعها مع زوجة زعيم المعارضة الفنزويلي

انطلاق الانتخابات المحلية التركية.. هل يعاقب الشعب أردوغان؟

الرئيس السيسى يتوجه إلى تونس للمشاركة فى القمة العربية الـ30

الشتاء يرفض الرحيل.. أمطار غزيرة وانخفاض مفاجئ في درجات الحرارة

كشكول

تعليم القاهرة: مهرجان للاحتفال بيوم اليتيم بمدينة شرم الشيخ

وزير التعليم: دراسة مقترحات حول محتوى المناهج وكميتها للأول الثانوي

قافلة طبية من أساتذة طب الزقازيق لفحص مرضى القصير المركزي

الخميس.. انطلاق منتدى التعليم العالي بحضور "السيسي"

اليوم.. طب قصر العيني يستضيف اللقاء الأول للجان مكافحة العدوي

الأمصار

إرهابي نيوزيلندا يشتكي منعه من التلفاز والهاتف في السجن

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

بعد أنباء تغيبه.. السيسي يتوجه إلى تونس للمشاركة في القمة العربية

أستراليا ترد على هجوم نيوزيلندا بقانون جديد ضد منصات التواصل

مقتل عنصرين من الشرطة العراقية في هجوم إرهابي لداعش

مرايا الابداع

الكاتب نهاد شريف

من فن الموال

ads
منوعات

تطبيق إلكتروني للتنبؤ بمن يحاولون التهرب من الحميات الغذائية

بسبب الحساسية.. شركة الطيران الكورية تتوقف عن تقديم الفول السوداني

الرياضة أكثر أهمية من اتباع نظام غذائي لإنقاص الوزن

مقالات الرأي
نرمين يسر

​ بليغ حمدي.. أكثر من حياة

محمد العسيري

​ محمد عبدالمطلب.. المؤذن الذي هز "قلب مصر"

المزيد
الصحة

تناول الأدوية في أوقات ثابتة يوميًا قد يحد من انتشار السرطان

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎