حظك اليوم.. برج الحمل الأحد 31 مارس 2019

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد، الموافق 31 مارس 2019، وفيما يخص برج الحمل، قالت:



مهنيًا: تتحمس لإطلاق مشروع جديد وتبدو جاهزًا لحسم الأمور وإدخال تغييرات على حياتك المهنية، إنها بداية صفحة جديدة لتسمع جوابًا مطمئنًا وتنفرج أساريرك.



عاطفيًا: تشعر بالاستقرار ويسهل التواصل مع الشريك والتقارب والتفاهم، وتتلقى معلومات تخدم وضعك العاطفي وتكتشف معطيات وأسرارًا تريحك.



صحيًا: حاول الاهتمام بصحتك اليوم من خلال ممارسة التمارين الرياضية، والتنفس العميق، وتناول الطعام الصحي، مما يساعدك على تخطي مشاكلك الصحية.