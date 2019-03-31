حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأحد 31 مارس 2019

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد، الموافق 31 مارس 2019، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:



الحمل

مهنيًا: تتحمس لإطلاق مشروع جديد وتبدو جاهزًا لحسم الأمور وإدخال تغييرات على حياتك المهنية، إنها بداية صفحة جديدة لتسمع جوابًا مطمئنًا وتنفرج أساريرك.

عاطفيًا: تشعر بالاستقرار ويسهل التواصل مع الشريك والتقارب والتفاهم، وتتلقى معلومات تخدم وضعك العاطفي وتكتشف معطيات وأسرارًا تريحك.

صحيًا: حاول الاهتمام بصحتك اليوم من خلال ممارسة التمارين الرياضية، والتنفس العميق، وتناول الطعام الصحي، مما يساعدك على تخطي مشاكلك الصحية.





الثور

مهنيًا: إياك والغرور وانتقاد الآخرين ما لم تكن أهمّ منهم، بل عد إلى صوابك وكن واعيًا، فالزمن لا يرحم.

عاطفيًا: تركز على الحياة العاطفية من خلال الأصدقاء والمعارف وتهتم بالترفيه والحفلات التي تدخل البهجة والسرور إلى قلب الشريك.

صحيًا: لست مرتاحًا إلى وضعك الصحي العام، وتشعر أن شيئًا ما ليس على ما يرام لكنك لا تستطيع تحديده.





الجوزاء

مهنيًا: قضايا مالية واستثمارية، وحديث عن مضاربات وتدخل إحدى السلطات في تحديد وجهة مسارك.

عاطفيًا: يكون الشريك مهتمًّا بك جدًا ويُظهر لك محبّته، ويشير هذا اليوم إلى مغامرة أو سعي لكسب قلبه وممارسة سحرك عليه.

صحيًا: خفف من حدة غضبك وانفعالك أمام أفراد عائلتك، فالأمور لن تمر دائمًا بسلام.





السرطان

مهنيًا: حاول أن تستغل طاقتك الإبداعية التي تتمتع بها، ووظفها في الزمان والمكان المناسبين.

عاطفيًا: لا تظلم الشريك وكن أكثر تفهمًا لمشكلاته، ثمة تطورات في العلاقة تكون لمصلحتكما على المدى المنظور.

صحيًا: تقتنع أخيرًا أن للرياضة تأثير كبير في الوضع الصحي والنفسي، وهذا أمر جيد.





الأسد

مهنيا: تجنّب التوتر قدر المستطاع، فهذا اليوم يحمل إليك بعض المتاعب لكن ذلك يكون مؤقتًا.

عاطفيًا: يسود جو من السعادة بعد خلاف حاد مع الشريك، ولم تكن تتوقع أن يصل إلى هذا الحد.

صحيًا: صحتك تكون قوية جدًا هذا اليوم خلافًا للأيام السابقة إنما هذا لا يعني أن تبدد طاقتك في اتجاهات مختلفة.





العذراء

مهنيًا: تناقش موضوعًا ماليًا، ويتعلق الأمر بفاتورة أو بقرض معيّن، لا يخلو الأمر من مصاريف طارئة أو توظيفات مالية.

عاطفيًا: الرومانسية تفرض نفسها وتكون أيامك المقبلة مليئة بالسعادة الكبيرة وببوادر الحلول لأزمة هدّدت العلاقة بالشريك.

صحيًا: حاذر جدًا التشنج فقد تصاب به على الرغم من حيويتك وديناميكيتك، وعليك أن تتعلم كيف تستريح وكيف تروح عن نفسك عندما تشعر بالحاجة الماسة لذلك.





الميزان

مهنيًا: يوم واعد ناجح ونشيط وفعال، وتكون الظروف متآمرة مع مصالحك لكي تعطيك فرصة أخرى إذا لم ترتب أوضاعك بعد.

عاطفيا: لا تتسرع لأن عامل الثقة مفقود بينك وبين الشريك، فالشكوك حاضرة دائمًا.

صحيًا: الوقاية مفيدة جدًا، وهذا ما تلمسه في الأيام القليلة المقبلة، ابتعد عن العصبية الزائدة، فالضرر الذي تسببه لك يكون سلبيًا جدًا.





العقرب

مهنيًا: تعاكس الظروف كل تطلّعاتك من خلال تحرّكاتك ومواقف بعضهم، وقد يتحرّك القضاء والقانون على نحو طارئ ضدك.

عاطفيًا: مؤشرات إيجابية من الشريك تعطيك أملًا أكبر في المستقبل، لكن التريث واجب لاستيضاح كل الأمور.

صحيًا: الرشاقة التي تتمتع بها تريحك نفسيًا وتساعدك على القيام بكل ما تريد إنجازه براحة.





القوس

مهنيًا: لا تتردّد في التعبير عن وجهة نظرك مهما كلفك ذلك، وفي النهاية لا بد من أن تتضح الصورة فتنال حقك.

عاطفيًا: الخلاف مع الشريك يجب ألا يدوم طويلًا، فهو الوحيد القادر على مساعدتك في كل الظروف.

صحيًا: تجد نفسك أمام ظروف مربكة، وتحزنك بعض التطورات، لا تتذمر من هدوء الأجواء، بل وظفه للاسترخاء بعيدًا عن الأجواء الصاخبة.





الجدي

مهنيًا: تطور مفاجئ يؤثر في أوضاعك المالية أو يتحدث عن تغييرات تحصل في هذا الإطار ولو على المدى البعيد.

عاطفيًا: تستجد مسائل طارئة على الصعيد العاطفي، وقد يعترض بعضهم على مواقفك، فلا تؤزم الوضع.

صحيًا: تحاول الإكثار من التمارين الرياضية التي تجعلك تفرز الكثير من العرق بغية القضاء على الشحوم.





الدلو

مهنيًا: تحقّق ربحًا وتبدأ جديدًا وتهتم بآفاق واسعة وواعدة وتخرج عن الروتين وتهتم بشخص غريب أو أجنبي.

عاطفيًا: الأنانية تؤدّي إلى صدامات مع الشريك، وهذا يؤدّي إلى عواقب غير متوقعة يمكن أن تؤذي العلاقة جدًا.

صحيًا: خفف من حدة غضبك وانفعالك فالأمور لن تمر دائمًا بسلام، وابتعد عمّن يحاول إزعاجك قدر الإمكان واختر ما يناسبك من الأجواء المريحة والمرحة.





الحوت

مهنيًا: لا يزال القمر من برج الدلو يعاكسك ما يجعلك تواجه أعمالًا كثيرة تتراكم، وهمومًا ومستجدات وطلبات تتأخر، وتطرأ بعض السلبيات التي تهدد بتراجع معنوي أو بمواجهات وضغوط.

عاطفيًا: احذر الازدواجية في العلاقات وكن مخلصًا مع الشريك واصمد أمام سحر الجنس الآخر مهما تكن المغريات.

صحيًا: حان الوقت لوضع حد للسمنة المفرطة واتباع حمية غذائية قبل فوات الأوان.