الحلبوسي يؤكد ضرورة استمرار دعم التحالف الدولي ضد داعش

أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي أن دعم التحالف الدولي لبلاده ضد تنظيم داعش الإرهابي مازال ضروريا.



وقال ـ في تصريح لقناة الحرة الإخبارية اليوم الأحدـ إن الرئاسات العراقية الثلاث أجمعت على حاجة البلاد المستمرة لجهود التحالف الدولي ضد داعش الإرهابي، سواء على المستويات الأمنية، والاستخباراتية، والاقتصادية، والإنسانية.



وحول النفوذ الإيراني في العراق والعلاقة مع الجوار العربي، أكد الحلبوسي أن القوى السياسية العراقي مجمعة على إيلاء مصلحة البلاد المقام الأول.



يذكر أن الحلبوسي -الذي يزور العاصمة الأمريكية واشنطن على رأس وفد نيابي ضم ممثلين عن أطياف الشعب العراقي- التقى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، ونائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، ووزير الخارجية مايك بومبيو، ووزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان، فضلا عن قادة الكونجرس.