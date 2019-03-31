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الأحد 31/مارس/2019 - 09:07 ص

اليوم.. طلاب أولى ثانوى يؤدون أداء الامتحان الإلكترونى بالرياضيات

اليوم.. طلاب أولى
وكالات
dostor.org/2573091

يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي العام، اليوم الأحد، الامتحان مادة الرياضيات الكترونيا، في الأسبوع الثانى على التوالى.

يشار إلى انطلاق الامتحانات الإلكترونية على التابلت كأول اختبار تجريبى الأحد الماضى 24 مارس الجارى، وتستمر حتى الخميس المقبل 4 أبريل المقبل، ويؤدى الطلاب امتحان مادة الرياضيات إلكترونيا.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت تفاصيل الأسبوع الأول من الامتحانات الإلكترونية موضحة أن عدد المحاولات للدخول على المنصة وصلت إلى 120 ألف طالب، أما عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان حتى نهايته وسلموه لمرحلة التصحيح الإلكتروني وصل إلى 48 ألفا و42 طالب وطالبة.

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