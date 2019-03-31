فتح حديقتى الحيوان والأورمان مجانًا احتفالًا بالعيد القومى للجيزة

تحتفل حديقتى الحيوان والأورمان بالجيزة، اليوم الأحد، بالذكرى المئوية للعيد القومى لمحافظة الجيزة، والذى يوافق 31 مارس من كل عام، وذلك باستقبال زوارها مجانًا.



وأكدت محافظة الجيزة أن العيد القومى للمحافظة يوافق ذكرى استشهاد أبناء نزلة الشوبك بالبدرشين أثناء تصديهم للاحتلال الإنجليزي فى ثورة 1919، وأن حديقة الحيوان من المنشآت الهامة بالمحافظة والتى تمثل عناصر جذب للمواطنين من مختلف الأعمار.



وأضافت إنها اعتادت كل عام مشاركة مواطنيها الاحتفال بذلك اليوم لتمتد طرق التواصل بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومواطنى الجيزة، مؤكده أنه تم التشديد على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف أعمال النظافة والتجميل بأنحاء المحافظة حتى تظهر بصورة مشرفة أثناء الاحتفال بالعيد القومى.