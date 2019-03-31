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الأحد 31/مارس/2019 - 08:47 ص

شرطة بنجلادش تعتقل أصحاب مباني الحريق المميت في دكا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أمينة ذكي
dostor.org/2573081

قال شاهجان شاجو نائب مفوض الشرطة في بنجلادش، إن شرطة العاصمة، اعتقلت اثنين من مالكي مجمع تجاري اشتعلت فيه النيران في الأسبوع الماضي مما أسفر عن مقتل 26 شخصًا وإصابة حوالي 70 آخرين.

وأضاف في ساعة مبكرة من صباح الأحد، أنهم ألقوا القبض على مالكي المجمع التجاري، في دكا بعد أن وجهت إليهم الشرطة إهمال وانتهاك لقانون البناء الذي أسفر عن وقوع خسائر، وفقا لصحيفة الجادريان.

وأدى الحريق الذي استمر لعدة ساعات يوم الخميس إلى حبس الناس داخل المبنى، وكان بعضهم يصرخ طلبًا للمساعدة من النوافذ الموجودة في الطوابق العليا والسقف.

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